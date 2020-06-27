Son dakika: HDP'de 3 milletvekilinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Son dakika: HDP'nin resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda, 3 milletvekilinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

HDP'de 3 milletvekilinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. HDP, vekillerin sağlık durumunun iyi olduğunu ve müşahede altında tutulduklarını duyurdu.

HDP'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Daha önce de açıkladığımız gibi Grup salonumuzun da bulunduğu katta bir temizlik personelinin enfekte olduğu hafta başında tespit edilmiştir. Bunun ardından çay ocağı, kat personeli, danışmanlar ve milletvekillerinin test yaptırmaları kararı alınmıştır.

3 VEKİLİN KOVİD-19 TEST SONUCU POZİTİF

Şu ana kadar yapılan testlerde toplamda 3 vekilimizin enfekte olduğu anlaşılmıştır. Vekillerimiz doktor kontrolü altındadır ve sağlık durumları iyidir.

Yeni bir gelişme olması durumunda kamuoyunu bilgilendireceğiz."

İLK OLARAK DÜN TESPİT EDİLDİ

HDP, dün yaptığı açıklamada 1 milletvekilinin koronavirüse yakalandığını ve enfekte olan vekille temas halinde olanlara test yapılacağını duyurmuştu.