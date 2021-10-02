Son dakika! Hatay merkezli 4 ilde hırsızlık ve suç örgütü kurma suçlarından arananlara yönelik operasyonda 6 kişi tutuklandı
AA / Burhan Ateş - Haberler | Güncel
Son dakika haberine göre Hatay merkezli 4 ilde hırsızlık ve suç örgütü kurma suçlarından arananlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
HATAY (AA) - Hatay merkezli 4 ilde hırsızlık ve suç örgütü kurma suçlarından arananlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Hassa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Hatay merkezli Gaziantep, Osmaniye ve Antalya illerinde hırsızlık ve suç örgütü kurma suçlarından arananlara yönelik operasyon düzenlendi.
Güvenlik güçleri, adreslerde yaptığı aramada, uyuşturucu ve çalıntı malzemeler ele geçirdi, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 6'sı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.
AA / Burhan Ateş - Son Dakika Haberleri