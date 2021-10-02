Son dakika! Hatay merkezli 4 ilde hırsızlık ve suç örgütü kurma suçlarından arananlara yönelik operasyonda 6 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Hatay merkezli 4 ilde hırsızlık ve suç örgütü kurma suçlarından arananlara yönelik operasyonda 6 kişi tutuklandı

AA / Burhan Ateş - Haberler | Güncel
Son dakika! Hatay merkezli 4 ilde hırsızlık ve suç örgütü kurma suçlarından arananlara yönelik operasyonda 6 kişi tutuklandı

Son dakika haberine göre Hatay merkezli 4 ilde hırsızlık ve suç örgütü kurma suçlarından arananlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

HATAY (AA) - Hatay merkezli 4 ilde hırsızlık ve suç örgütü kurma suçlarından arananlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Hassa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Hatay merkezli Gaziantep, Osmaniye ve Antalya illerinde hırsızlık ve suç örgütü kurma suçlarından arananlara yönelik operasyon düzenlendi.

Güvenlik güçleri, adreslerde yaptığı aramada, uyuşturucu ve çalıntı malzemeler ele geçirdi, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 6'sı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

AA / Burhan Ateş - Son Dakika Haberleri
Hatay'daki aile katliamında eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren baba tutuklandı

Hatay'daki aile katliamında eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren baba tutuklandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Vladimir Putin Oğuzhan Asiltürk Temel Karamollaoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Pınar Deniz Acun Ilıcalı Bülent Ersoy
Spor Mehmet Topal Balotelli Salih Uçan Fatih Terim Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika! Hatay merkezli 4 ilde hırsızlık ve suç örgütü kurma suçlarından arananlara yönelik operasyonda 6 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 14:35:28. #1.17#