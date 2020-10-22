Son Dakika! Hatay'da, 23 yıldır aranan PKK'nın sözde Amanoslar sorumlusu terörist Hüseyin Acar öldürüldü
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Son Dakika! Hatay'da, 23 yıldır aranan PKK'nın sözde Amanoslar sorumlusu terörist Hüseyin Acar öldürüldü

22.10.2020 10:18 | Son Güncelleme: 22.10.2020 10:46
Son Dakika! Hatay'da, 23 yıldır aranan PKK'nın sözde Amanoslar sorumlusu terörist Hüseyin Acar öldürüldü

Son dakika! PKK'nın dağ kadrosunda yer alan ve mavi kategoride aranan, sözde Amanoslar Dörtyol-İslahiye grubu sorumlusu terörist Hüseyin Acar öldürüldü. Acar'ın birçok kanlı eylemin planlayıcısı olduğu ve faillerinin olduğu belirlenirken, öldürülen teröristin 23 yıldır arandığı da gelen bilgiler arasında yer aldı.

Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında; 18 Ekim'de Hatay-Dörtyol ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmişti.

MAVİ KATEGORİDE YER ALIYORDU

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; 2016/2017 yıllarında sözde Amanoslar Saha Dörtyol-İslahiye grup sorumlusu ve saha yürütme üyesi olan, örgütün dağ kadrosunda 23 yıldır olduğu aktarılan, terörden arananlarda 3 milyon liraya kadar ödülle "mavi" kategoride yer alan, Dilşer kod adlı Hüseyin Acar olduğu tespit edildi.

Son Dakika! Hatay'da, 23 yıldır aranan PKK'nın sözde Amanoslar sorumlusu terörist Hüseyin Acar öldürüldü
Hüseyin Acar

BİRÇOK EYLEMİN PLANLAYICISI OLDUĞU BELİRLENDİ

Ölü olarak ele geçirilen teröristin; 1997 yılında, Hatay/ Erzin/ Yoncadüzü bölgesinde, Kahramanmaraş Göksun İlçe Jandarma Komutanlığından izine gelen 1 jandarma ve 3 vatandaşın şehit edilmesi, 2 güvenlik korucusunun yaralanması, 1999'da Hatay'da sivil halka ait mülk ve tesislere yönelik sabotaj ve kundaklama olayına, 2017'de Hatay/ Dörtyol ilçesi Çatköy köyü kırsalında Jandarma Uzman Çavuşun şehit edilmesi saldırılarına katıldığı, teröristin birçok eylemin planlayıcı ve faillerinden olduğu belirlendi.

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Haber Yorumları (2)
BİRİSİ: GEBERİN SOYSUZ KÖPEKLER, ALLAH ASKERİMİZE, POLİSİMİZE, BÜTÜN GÜVENLİK PERSONELİMİZE VE DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN
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TAYYAR DURDEN: Oh be aga, şöyle başlıklarla gelin bize; bıktık ''Etkisiz hale getirildi'' laflarından. Silahsız teslim mi alındı, yaralandı mı, öldürüldü mü; tutturmuşlar bir etkisiz hale getirme safsatası. Öldürüldü deyin ya. Oh be.
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