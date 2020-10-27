İskenderun'da yangın bölgesine su taşıyan tanker 13 aracı biçti: 1 yaralı
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İskenderun'da yangın bölgesine su taşıyan tanker 13 aracı biçti: 1 yaralı

27.10.2020 16:55 | Son Güncelleme: 27.10.2020 18:15

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yangın bölgesine su taşıyan tanker, freni patlaması sonucu 13 araca çarptı. Kazada can kaybı yaşanmazken 1 kişi yaralandı.

İskenderun'da devam eden yangın bölgesine su taşırken freni patlayan tankerin 13 aracı biçti. Kazada şans eseri 1 kişi yaralandı.

YANAN ARAÇLARI İTFAİYE EKİPLERİ SÖNDÜRDÜ

İskenderun'da yangın bölgesine su taşıyan su tankerinin freninin patlaması sonucu Denizciler Mahallesi'nde 13 araca çarptı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yanan araçları itfaiye ekipleri söndürdü.

Kazada can kaybı yaşanmazken 1 kişi yaralandı.

İskenderun'da yangın bölgesine su taşıyan tanker 13 aracı biçti: 1 yaralı

MHP İLÇE BAŞKANI DA İNCELEME YAPTI

MHP İskenderun İlçe Başkanı Turan Bozkurt da olay yerine gelerek inceleme yaptı. Bozkurt, freni patlayan su tankerinin araçları biçtiğini, olayda can kaybı yaşanmadığını belirtti.

İskenderun'da yangın bölgesine su taşıyan tanker 13 aracı biçti: 1 yaralı
İskenderun'da yangın bölgesine su taşıyan tanker 13 aracı biçti: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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