Son dakika... Hatay'da su kanalına düşen deveyi itfaiye kurtardı
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Son dakika... Hatay'da su kanalına düşen deveyi itfaiye kurtardı

22.02.2021 19:15 | Son Güncelleme: 22.02.2021 19:18
Son dakika... Hatay'da su kanalına düşen deveyi itfaiye kurtardı

Son dakika haberler: Defne ilçesinde su kanalına düşen deve itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Defne ilçesinde su kanalına düşen deve itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Toygarlı Mahallesi'nde özel çiftliğe ait bir devenin su kanalına düştüğü ihbarı üzerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekipler, kepçe ve halat yardımıyla deveyi bulunduğu yerden yara almadan kurtardı.

Devenin sahibi Esat Hasırcı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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