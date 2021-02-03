Kamyon ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kaza yeri Kaza yapan araçlardan detay Hatay'da kamyon ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı HATAY ( AA ) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde, kamyonla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza yeri
Kaza yapan araçlardan detay Hatay'da kamyon ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
HATAY ( AA ) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde, kamyonla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Atatürk Mahallesi Akdeniz Caddesi Favvar Köprüsü üzerinde F.A. yönetimindeki 31 SM 922 plakalı belediyeye ait kamyon ile S.A'nın kullandığı 31 U 7243 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü S.A. yaralanırken arkasında bulunan Gamze Cemali (19) olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayı duyan Cemali'nin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.
Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken yaralı motosiklet sürücüsü S.A, ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Songül Sahilli