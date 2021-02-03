Kamyon ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Kamyon ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

03.02.2021 18:53 | Son Güncelleme: 03.02.2021 19:27

Kaza yeri Kaza yapan araçlardan detay Hatay'da kamyon ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı HATAY ( AA ) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde, kamyonla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza yeri

Kaza yapan araçlardan detay Hatay'da kamyon ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

HATAY ( AA ) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde, kamyonla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Atatürk Mahallesi Akdeniz Caddesi Favvar Köprüsü üzerinde F.A. yönetimindeki 31 SM 922 plakalı belediyeye ait kamyon ile S.A'nın kullandığı 31 U 7243 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü S.A. yaralanırken arkasında bulunan Gamze Cemali (19) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı duyan Cemali'nin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken yaralı motosiklet sürücüsü S.A, ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyon ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kamyon ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kamyon ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kamyon ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Songül Sahilli

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