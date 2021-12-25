Son dakika! İş yerinde çıkan yangın söndürüldü
AA / Burhan Ateş - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Hatay'ın Hassa ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
ÇAY, AFYON (AA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çay Mahallesi'nde bir fırından alevler yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Dumandan etkilendiği belirtilen iş yeri sahibine sağlık ekiplerince müdahale edildi.
İtfaiye yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmasını sürdürüyor.