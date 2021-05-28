Son dakika... Hatay'da hasarlı trafik kazası sonrası sürücüler arasında gerginlik yaşandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika... Hatay'da hasarlı trafik kazası sonrası sürücüler arasında gerginlik yaşandı

Son dakika... Hatay'da hasarlı trafik kazası sonrası sürücüler arasında gerginlik yaşandı
Anadolu Ajansı / Burhan Ateş - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Hatay'ın Hassa ilçesinde, tır ile otomobilin karıştığı trafik kazasının ardından sürücüler arasında gerginlik yaşandı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde, tır ile otomobilin karıştığı trafik kazasının ardından sürücüler arasında gerginlik yaşandı.

Gaziantep-Hassa kara yolunda, Ü.A. idaresindeki 50 ABE 326 plakalı tır ile O.E. yönetimindeki 31 ADK 078 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemesi sonrası tır sürücüsü, yolu açmak için aracıyla geri manevra yaparken otomobile çarptı.

Bunun üzerine iki sürücü arasında gerginlik yaşandı.

Polis ekipleri, iki sürücüyü sakinleştirip yolu trafiğe açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Ateş

Yol kenarında ölü bulundu, otogarda kaldığı ortaya çıktı
Yol kenarında ölü bulundu, otogarda kaldığı ortaya çıktı
Motosikletli saldırganlar, acil servis önünde bekleyenlere silahla ateş açtı 3'ü ağır 5 yaralı
Motosikletli saldırganlar, acil servis önünde bekleyenlere silahla ateş açtı 3'ü ağır 5 yaralı
Uludağ'dan şehre ayı indi iddiası ortalığı karıştırdı, vatandaşlar sokağa döküldü
Uludağ'dan şehre ayı indi iddiası ortalığı karıştırdı, vatandaşlar sokağa döküldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Muharrem İnce Mustafa Şentop Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Evgar Ebru Gündeş Aslı Bekiroğlu Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ozan Tufan Ersun Yanal Abdullah Avcı Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Hatay'da hasarlı trafik kazası sonrası sürücüler arasında gerginlik yaşandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.05.2021 14:41:20. #1.11#

title