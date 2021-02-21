Son Dakika | Hatay'da apartman boşluğuna düşen köpeği itfaiye ekibi kurtardı
21.02.2021 13:45 | Son Güncelleme: 21.02.2021 13:48
Son dakika gündem haberine göre Hatay'ın Defne ilçesinde apartman boşluğuna düşen köpeğin yardımına itfaiye ekibi koştu.
Hatay'ın Defne ilçesinde apartman boşluğuna düşen köpeğin yardımına itfaiye ekibi koştu.
Dursunlu Mahallesi'nde bir apartmanın boşluğundan köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen ekipler, apartman boşluğundaki köpeği, binanın havalandırma kısmından girerek kurtardı.
Sağlık durumu iyi olan köpek, doğal yaşam ortamına salındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş