Hatalı park nedeniyle aracı otoparka çekilen kadın polislere hakaret etti! O anlar kamerada

Bursa'da hatalı park sebebiyle aracı parka çekilen kadın, polislere hakaret edip, otomobiline binerek kaçmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, polis ekipleri kadından şikayetçi oldu.

Dün merkez Nilüfer ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait Odunluk Otoparkı'nda meydana gelen olayda, polis ekibi, hatalı park nedeniyle 16 JOT 04 plakalı otomobili çekiciyle otoparka götürdü. Kimliği bilinmeyen ancak öğretmen olduğu iddia edilen araç sahibi kadın, otomobilini park ettiği yerde bulamayınca 155'i aradı.

OTOMOBİLİYLE KAÇMA İSTEDİ

Kadın, aracının 'hatalı park' nedeniyle otoparka çekildiğini öğrendi. Emniyet otoparkına giden kadın, burada polislerle tartıştı. Polislere hareket eden, cezayı ödemeden otomobiliyle otoparktan kaçmak isteyen kadına, polis ekipleri engel oldu.

O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, polis ekipleri, kadından şikayetçi oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM