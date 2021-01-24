Son dakika! Hastaneye giderken direksiyon başında rahatsızlanan sürücü öldü

Son dakika haberlerine göre KONYA'da Kulu Belediyesi'nde vezne görevlisi olarak çalışan Mehmet Cem Celepli(51), rahatsızlandığı için otomobiliyle hastaneye giderken direksiyon başında aniden fenalaşınca kontrolden çıkan aracı refüje çarparak durabildi.

KONYA'da Kulu Belediyesi'nde vezne görevlisi olarak çalışan Mehmet Cem Celepli(51), rahatsızlandığı için otomobiliyle hastaneye giderken direksiyon başında aniden fenalaşınca kontrolden çıkan aracı refüje çarparak durabildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Celepli, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Celepli'nin kalp krizi geçirmesi üzerine yaşamını yitirdiği üzerinde duruluyor.

Olay, bugün saat 14.30 sıralarında Kulu- Ankara karayolunda meydana geldi. 2 çocuk babası Mehmet Cem Celepli, evde rahatsızlanması üzerine öğretmen olarak yeni atanan kızı İkbal Celepli'yi yanına alıp 06 BU 7240 plakalı otomobiliyle, hastaneye gitmek için yola çıktı. Celepli, hastaneye yaklaşık 2 kilometre kala, direksiyon başında aniden fenalaştı. Kontrolünden çıkan otomobilde refüje çarparak durabildi. Ambulansla Kulu Devlet Hastanesi kaldırılan Celepli, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Celepli'nin kalp krizi geçirmesi üzerine yaşamını yitirdiği üzerinde duruluyor. Hastane önünde bekleyen kızı İkbal Celepli ise babasının öldüğünü öğrenince sinir krizi geçirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı