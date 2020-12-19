Son Dakika | Hastanedeki patlamada hayatını kaybedenler adli tıpa getirildi

Son dakika haberleri... Gaziantep'te, özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde oksijen tüpünün patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'te, özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde oksijen tüpünün patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti. Patlamada hayatını kaybeden Mehmet Reşit Saydanoğlu, Fethiye Kırca, Naciye Ulukütük, Abdi Hamzaoğlu, Elif Akgül, Ökkeş Akbulut, Kahraman Taş ve Ali Saffet Kanpolat'ın cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumuna getirildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı