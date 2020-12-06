Son dakika haber | Hastane dönüşü yolda kalan vatandaşı evine polis bıraktı
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Son dakika haber | Hastane dönüşü yolda kalan vatandaşı evine polis bıraktı

06.12.2020 19:26 | Son Güncelleme: 06.12.2020 19:32

Son dakika haberleri: Hastanedeki tedavisinin ardından evine gitmek için ulaşım aracı bulamayan vatandaşı polis ekipleri evine bıraktı.

Hastanedeki tedavisinin ardından evine gitmek için ulaşım aracı bulamayan vatandaşı polis ekipleri evine bıraktı.

Edinilen bilgiye göre hastalığı nedeniyle Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine giden Hüseyin Solmaz (42) evine gitmek için hastaneden aktarmalı olan Aksaray Belediyesi Özel Halk Otobüsüne bindi. Atatürk Bulvarına kadar gelen Solmaz Hacılar Harmanı Mahallesindeki evine gitmek için 2. Özel halk otobüsünü bekledi. Uzun süre otobüsün gelmemesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezini arayan Solmaz yardım isteyerek evine gitmek istediğini bildirdi. İhbar üzerine çağrı merkezi tarafından olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Solmaz'ı polis aracına bindirerek 6 kilometrelik uzaklıktaki evine kadar götürdü. Polis aracından inerek evine giden Solmaz, polis ekiplerine teşekkür ederek, "Allah işlerini güçlerini rast getirsin. Teşekkür ederim Cumhurbaşkanımıza. Saygılar sunuyorum. Başkanımıza da selamlar, ellerinden öpüyoruz. Hayırlı akyamlar" dedi. - AKSARAY

Son dakika haber | Hastane dönüşü yolda kalan vatandaşı evine polis bıraktı
Son dakika haber | Hastane dönüşü yolda kalan vatandaşı evine polis bıraktı
Son dakika haber | Hastane dönüşü yolda kalan vatandaşı evine polis bıraktı
Son dakika haber | Hastane dönüşü yolda kalan vatandaşı evine polis bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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