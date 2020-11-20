Son dakika! Halkapınar'da dezenfekte çalışmaları devam ediyor
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Son dakika! Halkapınar'da dezenfekte çalışmaları devam ediyor

20.11.2020 11:57 | Son Güncelleme: 20.11.2020 12:00
Son dakika! Halkapınar'da dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Son dakika haberi... Halkapınar Belediyesi ekiplerince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında dezenfekte çalışması yapılıyor.

Halkapınar Belediyesi ekiplerince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında dezenfekte çalışması yapılıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, camiler, iş yerleri, otobüs durakları ve resmi kurumlarda dezenfekte çalışması yaptıklarını aktararak, ülkede ve bölgede yeniden tırmanışa geçen Kovid-19 salgını ile mücadelede kapsamında etkin bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Bakkal, "Bir yandan dezenfekte çalışmalarını yürüten ekiplerimiz, diğer yandan da vatandaşlarımızdan koruyucu önlemler konusunda hassasiyet göstermelerini istiyorlar." ifadesini kullandı.

Başkan Bakkal, ilçe merkezinde tamamladıkları dezenfekte çalışmalarına, Dereyüzü mahallelerindeki camilerde ve yolcu duraklarında da devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Görür

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