Son Dakika: Hakkari Yüksekova'da zırhlı araç devrildi: 2 özel harekat polisi şehit oldu
Son dakika: Sabahın ilk saatlerinde acı haber Hakkari'den geldi. Zırhlı aracın devrilmesi sonucu 2 özel harekat polisi şehit oldu.
10.08.2020 07:44 | Son Güncelleme: 10.08.2020 07:52
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 özel harekat polisi şehit oldu.
ÜS BÖLGESİNDEN DÖNERKEN DEVRİLDİ
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İran sınırındaki üs bölgesinden görev dönüşü yapan polis zırhlı aracı devrildi. Kazada araçta bulunan 2 özel harekat polisi şehit oldu.
Şehitlerin cenazeleri düzenlenecek törenin ardından memleketlerine gönderilecek.