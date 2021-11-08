Son dakika haber | Hafif ticari araçla motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Hafif ticari araçla motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin kafaya kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin kafaya kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Düziçi ilçesine bağlı Yarbaşı beldesi Karacaören mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osmaniye istikametinden ilçe merkezine seyreden Osman S. idaresindeki 01 V 5366 plakalı hafif ticari araç karşı yönden gelen Kazım Türkdal idaresindeki 80 ADA 143 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet yol kenarına savrulurken, motosiklet sürücüsü Kazım Türkdal ağır şekilde yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kazım Türkdal, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Kazım Türkdal hastanede hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

Son dakika haber | Hafif ticari araçla motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Son dakika haber | Hafif ticari araçla motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Son dakika haber | Hafif ticari araçla motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Dehşete düşüren kaza! Yük taşıyan kadın, minibüs ile şadırvanın arasında ezildi

Dehşete düşüren kaza! Yük taşıyan kadın, minibüs ile şadırvanın arasında ezildi

 Otomobile çarpan motosiklet sürücüsünün metrelerce havaya fırladığı kaza kamerada

Otomobile çarpan motosiklet sürücüsünün metrelerce havaya fırladığı kaza kamerada

 Yolun karşısına geçmeye çalışan 90 yaşındaki vatandaş, otomobil çarpması sonucu öldü

Yolun karşısına geçmeye çalışan 90 yaşındaki vatandaş, otomobil çarpması sonucu öldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title