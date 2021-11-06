Son dakika haberleri | Zeytin toplarken merdivenden düşüp öldü

HATAY'ın Hassa ilçesinde evinin bahçesinde zeytin toplarken merdivenden düşen Cafer Perktaş (70) hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Aktepe Mahallesi Kocatepe Caddesi'nde Cafer Perktaş'ı yerde hareketsiz görenler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Perktaş'ın öldüğü anlaşıldı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede Perktaş'ın evinin bahçesinde zeytin toplarken merdivenden yola düştüğü belirlendi. Perktaş'ın cesedi otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Demirören Haber Ajansı / Kasım Narcı - Son Dakika Haberleri

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