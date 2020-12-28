Son dakika haberleri! YPG/PKK, Ayn İsa beldesini isteyen Esed rejiminin bir generalini alıkoydu
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Son dakika haberleri! YPG/PKK, Ayn İsa beldesini isteyen Esed rejiminin bir generalini alıkoydu

28.12.2020 17:57 | Son Güncelleme: 28.12.2020 18:08
Son dakika haberleri! YPG/PKK, Ayn İsa beldesini isteyen Esed rejiminin bir generalini alıkoydu

Son dakika gündem haberi: Beşşar Esed rejiminin, terör örgütü YPG/PKK'dan Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa beldesini kendilerine devretmeleri talebi üzerine tırmanan gerilimde Rusya devreye girerek krizi yatıştırdı.

Beşşar Esed rejiminin, terör örgütü YPG/PKK'dan Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa beldesini kendilerine devretmeleri talebi üzerine tırmanan gerilimde Rusya devreye girerek krizi yatıştırdı.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK, bir süredir Ayn İsa beldesinin devredilmesi konusunda maruz kaldığı baskılara, Esed rejimi ordusunun Kamışlı ilçesindeki bazı mensuplarını alıkoyarak karşılık verdi.

Örgüt, ilçe merkezinin El Vusta bölgesinden geçen ve rejimin Kamışlı komutanı olarak bilinen Tuğgeneral Lütfü Samaan ve yanındaki Hava Kuvvetleri mensubu istihbaratçıları taşıyan araçları durdurarak bir süre alıkoydu.

Rejim mensuplarının bırakılmaması üzerine, ilçedeki rejim güvenlik güçleri de örgüt elemanlarından bazılarını gözaltına aldı.

Gerilimin tırmanması üzerine, Kamışlı'daki Rus komutanlar araya girerek alıkonulanları serbest bıraktırdı.

Aynul Arab'ın güneybatısındaki Ayn İsa beldesine ilişkin terör örgütü, Rusya ve rejim arasındaki görüşmeler Kamışlı'da yürütülüyor.

Rusya ve rejim, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde tuttuğu beldeyi Esed güçlerine terk etmesi konusunda ısrar ediyor.

Haseke genelinde ise örgütün işgali sürerken, Esed rejimi, il merkezindeki Kevkep Dağı, güvenlik birimi ve 156. Tugayı kontrol ediyor. Yine Kamışlı ilçe merkezinde rejime ait havaalanı, askeri tugay ile bir güvenlik birimi yer alıyor. Haseke ilindeki bazı devlet kurumları da Esed rejimince çalıştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohamad Misto

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