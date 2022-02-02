Son dakika haberleri! Yozgat'ta jandarma, çocuklarla kartopu oynadı - Haberler
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Son dakika haberleri! Yozgat'ta jandarma, çocuklarla kartopu oynadı

AA, Ömer Ertuğrul - Güncel
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Son dakika haberleri! Yozgat'ta jandarma, çocuklarla kartopu oynadı

Gelen son dakika haberlerine göre Yozgat'ın Saraykent ilçesinde jandarma personeli, çocuklarla kardan asker ve jandarma aracı yapıp kartopu oynadı.

SARAYKENT, YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Saraykent ilçesinde jandarma personeli, çocuklarla kardan asker ve jandarma aracı yapıp kartopu oynadı.

Devriye görevindeki jandarma ekipleri, sorumluluk alanındaki Sarayözü Köyü İlkokulu bahçesinde oynayan çocukları görünce onlara eşlik etti.

Çocuklarla kartopu oynayan ekiptekiler, daha sonra kardan asker ve jandarma aracı yaptı.

Jandarmayla neşeli dakikalar geçiren çocuklar, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

AA / Ömer Ertuğrul - Güncel

Saraykent, Jandarma, Yozgat, Asker, Güncel, Haber

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