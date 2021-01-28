Son dakika haberleri! Yolun karşısına geçer TIR'ın çarptığı yaya öldü
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Son dakika haberleri! Yolun karşısına geçer TIR'ın çarptığı yaya öldü

28.01.2021 13:21 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:25
Son dakika haberleri! Yolun karşısına geçer TIR'ın çarptığı yaya öldü

Son dakika haberine göre KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken TIR'ın çarptığı Hüseyin Kara (77), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken TIR'ın çarptığı Hüseyin Kara (77), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 

Kaza, öğle saatlerinde Kartepe ilçesi D-100 Karayolu Köseköy mevkiindeki kavşakta meydana geldi. S.O. yönetimindeki 55 LR 682 plakalı TIR kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Kara'ya çarptı. Ağır yaralanan Kara, ihbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Kara, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Polis, TIR şoförü S.O.'yu ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.


Son dakika haberleri! Yolun karşısına geçer TIR'ın çarptığı yaya öldü
Son dakika haberleri! Yolun karşısına geçer TIR'ın çarptığı yaya öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

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