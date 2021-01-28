Son dakika haberleri! Yolun karşısına geçer TIR'ın çarptığı yaya öldü

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken TIR'ın çarptığı Hüseyin Kara (77), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde Kartepe ilçesi D-100 Karayolu Köseköy mevkiindeki kavşakta meydana geldi. S.O. yönetimindeki 55 LR 682 plakalı TIR kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Kara'ya çarptı. Ağır yaralanan Kara, ihbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Kara, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Polis, TIR şoförü S.O.'yu ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR