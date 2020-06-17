Son dakika haberleri: Yolda yürürken bacağına saçma isabet etmesiyle yaralandı
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Son dakika haberleri: Yolda yürürken bacağına saçma isabet etmesiyle yaralandı

Bir son dakika haberine göre ADIYAMAN'da, yolda yürüyen Burhan Yiğit, kim tarafından ateşlendiği belli olmayan tüfekten çıkan saçmanın bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Son dakika haberleri: Yolda yürürken bacağına saçma isabet etmesiyle yaralandı
17.06.2020 17:17 | Son Güncelleme: 17.06.2020 18:22

ADIYAMAN'da, yolda yürüyen Burhan Yiğit, kim tarafından ateşlendiği belli olmayan tüfekten çıkan saçmanın bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen Burhan Yiğit bir anda bacağında acı hissederek yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Yiğit'in bacağına tüfekten çıkan saçmanın isabet ettiğini belirledi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Burhan Yiğit'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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