Son dakika haberleri: Yengesine sosyal medyadan mesaj atan şahsı öldürdü
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Son dakika haberleri: Yengesine sosyal medyadan mesaj atan şahsı öldürdü

Son dakika haberleri: Yengesine sosyal medyadan mesaj atan şahsı öldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Adana'da sosyal medyadan yengesine mesaj attığını öne sürdüğü şahsı tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Adana'da sosyal medyadan yengesine mesaj attığını öne sürdüğü şahsı tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Dervişler Mahallesinde 29 Mayıs günü meydana geldi. İddiaya göre, G. A. (17) yengesi Gözde A.'ya sosyal medya üzerinden mesaj attığını öne sürdüğü Yakup A. (26) ile konuşmaya gitti. Konuşma kısa sürede tartışmaya dönüşünce G.A. tabancasını çekip Yakup A.'ya ateş etti. Ağır yaralanan Yakup A. Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Zanl polis tarafından olay yerinde yakalandı.

Yaralan Yakup A. olaydan bir hafta sonra hastanede hayatını kaybetti. Gözde A.'nın alınan ifadesinde Yakup A.'nın kendisine sosyal medyadan mesaj atıp rahatsız ettiğini ancak mesajları sildiğini söylediği öğrenildi.

Katil zanlısı G.A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. - ADANA

Son dakika haberleri: Yengesine sosyal medyadan mesaj atan şahsı öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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