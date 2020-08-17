Son dakika haberleri | Yeğeni ve komşusunu silahla öldüren, iki kişiyi yaralayan zanlı jandarmaya teslim oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | Yeğeni ve komşusunu silahla öldüren, iki kişiyi yaralayan zanlı jandarmaya teslim oldu

Son dakika haberi: Antalya'nın Aksu ilçesinde yeğeni ve komşusunu silahla öldüren, iki kişiyi yaralayan zanlı jandarmaya teslim oldu.

17.08.2020 13:39 | Son Güncelleme: 17.08.2020 13:57

Antalya'nın Aksu ilçesinde yeğeni ve komşusunu silahla öldüren, iki kişiyi yaralayan zanlı jandarmaya teslim oldu.

Yurtpınar Mahallesi'nde İsmail Y, henüz belirlenemeyen nedenle kavga ettiği yeğeni İsmail Y'yi silahla vurarak öldürdü.

Zanlının çevredekilere ateş açması sonucu 2 kişi yaralandı.

İsmail Y, komşusu Veli Uyan'ı da öldürdükten sonra kaçtı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İsmail Y. kısa süre sonra Aksu Jandarma Komutanlığına teslim oldu.

Jandarma ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri | Yeğeni ve komşusunu silahla öldüren, iki kişiyi yaralayan zanlı jandarmaya teslim oldu

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı 3. Sayfa
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı
Yargıtay, işverenin yıllık izin oyununu bozarak milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal bir karara imza attı Ekonomi
Yargıtay, işverenin yıllık izin oyununu bozarak milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal bir karara imza attı
İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti Magazin
İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti
Manisa'da 65 yaş ve üstü için yeni kısıtlamalar getirildi Güncel
Manisa'da 65 yaş ve üstü için yeni kısıtlamalar getirildi
Tam 21 yıl önce bugün! 17 Ağustos depreminden tüyler ürperten görüntü Güncel
Tam 21 yıl önce bugün! 17 Ağustos depreminden tüyler ürperten görüntü
Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı Dünya
Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar örüldüğü tespit edildi
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar örüldüğü tespit edildi
İkinci el araç alım satımında yeni dönem! Yetki belgesi zorunluluğu 1 Eylül'de başlayacak
İkinci el araç alım satımında yeni dönem! Yetki belgesi zorunluluğu 1 Eylül'de başlayacak
Dünyanın en zehirli yılanlarından 'koca engerek' Malatya'da görüldü
Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 464,7 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 464,7 liradan işlem görüyor
Son Dakika: İkinci el cep telefonu ve tablet satışına düzenleme: En az 12 ay garanti verilecek
Son Dakika: İkinci el cep telefonu ve tablet satışına düzenleme: En az 12 ay garanti verilecek
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı
Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un başkanı Savvidis ortamı gerdi: Yaşananları göz önüne aldığımızda maçın önemi büyüyor
Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un başkanı Savvidis ortamı gerdi: Yaşananları göz önüne aldığımızda maçın önemi büyüyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le Doğu Akdeniz'i görüştü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le Doğu Akdeniz'i görüştü
Mustafa Cengiz'den Mensah itirafı: Biz aramadık, o bizi aradı
Mustafa Cengiz'den Mensah itirafı: Biz aramadık, o bizi aradı
İçişleri Bakanı Soylu'dan deprem uyarısı! İstanbul için en büyük endişesini açıkladı
İçişleri Bakanı Soylu'dan deprem uyarısı! İstanbul için en büyük endişesini açıkladı
Lyon'a transfer olan Cenk Özkaçar, sözleşme imzalamak için Fransa'ya uçtu
Lyon'a transfer olan Cenk Özkaçar, sözleşme imzalamak için Fransa'ya uçtu
Batuhan Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon ile anlaşma sağladı
Batuhan Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon ile anlaşma sağladı
Sinirlerine hakim olamayan Victor Lindelöf, takım arkadaşı Bruno Fernandes'e küfürler savurdu
Sinirlerine hakim olamayan Victor Lindelöf, takım arkadaşı Bruno Fernandes'e küfürler savurdu
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu
TikTok'da Ceylan akımı! Bir Sivaslı Uğruna şarkısına binlerce klip çekildi
TikTok'da Ceylan akımı! Bir Sivaslı Uğruna şarkısına binlerce klip çekildi
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı
Serdar Ortaç, bir küs bir barışık olduğu sevgilisine övgü yağdırdı
Serdar Ortaç, bir küs bir barışık olduğu sevgilisine övgü yağdırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Aylin Nazlıaka Fahrettin Altun Aleksandr Lukaşenko
Magazin Alişan Aamir Khan Demet Akalın İbrahim Büyükak
Spor Ali Koç Can Bartu Caner Erkin Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Ateş Çocuk Adana Bakan
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Yeğeni ve komşusunu silahla öldüren, iki kişiyi yaralayan zanlı jandarmaya teslim oldu - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 14:10:45. #1.14#
title