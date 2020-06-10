Son dakika haberleri: Yayladağı'nda ekin yangını
Son dakika haberi: Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çıkan yangında buğday ekili 2 dekarlık alan zarar gördü.
10.06.2020 12:16 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:52
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çıkan yangında buğday ekili 2 dekarlık alan zarar gördü.
Kışlak Mahallesindeki buğday tarlası elektrik direğindeki henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çıkan kıvılcım sonucu tutuştu.
İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Vatandaşlarında yardımıyla kontrol alınarak söndürülen yangında buğday ekili 2 dekarlık alan zarar gördü.
Kaynak: AA