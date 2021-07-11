Son dakika haberleri! Yargıtay'dan emsal miras kararı
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Son dakika haberleri! Yargıtay'dan emsal miras kararı

Son dakika haberleri! Yargıtay'dan emsal miras kararı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberi... Milyonlarca kişiyi ilgilendiren emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, mirasın birinci derecedeki mirasçıların tamamı tarafından reddi halinde mirasın ikinci derecedeki mirasçılara geçmeyeceğine hükmetti.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, mirasın birinci derecedeki mirasçıların tamamı tarafından reddi halinde mirasın ikinci derecedeki mirasçılara geçmeyeceğine hükmetti.

Alacaklısı ölen şirket, vefat eden kişinin çocuklarının kapısını çaldı. Babalarının mirasını istemeyen tüm çocukları, 'Tasarrufun iptali' davası açarak mirası reddetti. Asliye Hukuk Mahkemesi, mirasçıların bu talebini kabul etti. Kararı alacaklı şirket temyiz edince Yargıtay 17. Hukuk Dairesi girdi. Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, miras hayali kuran ikinci derece akrabaları üzen bir karara imza attı. Kararda şöyle denildi:

"Türk Medeni Kanununun 612.maddesinde 'En yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından ret edilen mirasın, sulh mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye edileceği, tasfiye sonunda arta kalan değerlerin ise mirası reddetmemişler gibi hak sahiplerine verileceği' düzenlenmiştir. Yani murisin en yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından ret edilen miras, sulh mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye edilir. Bu yasal düzenleme uyarınca, mirasın birinci derecedeki mirasçıların tamamı tarafından reddi halinde miras ikinci derecedeki mirasçılara geçmez. Tereke tasfiye olunur, borçlar ödendikten sonra geriye kalan kısım varsa ret vaki olmamış gibi birinci derece mirasçılarına verilir. Türk Medeni Kanununun 614.maddesinde mirasçıların sonra gelen mirasçılar yararına mirası reddedebilecekleri düzenlenmiş ise de, somut olayda bu maddeye göre yapılmış bir mirasın reddi talebi olmadığı gibi, murisin tüm mirasçıları mirası ret etmemişlerdir. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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