Son dakika haberleri: Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
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Son dakika haberleri: Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

20.03.2021 18:23 | Son Güncelleme: 20.03.2021 18:27
Son dakika haberleri: Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Son dakika haber... BURSA'nın İznik ilçesinde Bahtiyar Kavuk (51), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

BURSA'nın İznik ilçesinde Bahtiyar Kavuk (51), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Daha önce alkol tedavisi gördüğü öğrenilen 2 çocuk babası Kavuk'un, yapılan ilk incelemede içtiği kolonyadan yaşamını yitirdiği belirlendi. 

İznik ilçesinin Müşküle Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Bahtiyar Kavuk'u, eve yemek getiren teyzesi hareketsiz halde buldu. İsmi öğrenilemeyen teyzenin haber vermesiyle adrese gelen jandarma ve sağlık ekibi, Kavuk'un hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde, daha önce AMATEM'de alkol tedavisi gördüğü öğrenilen 2 çocuk babası Kavuk'un, içtiği kolonyadan öldüğünün değerlendirildiği belirtildi. Kavuk'un cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şenol POYRAZ

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