Virajı alamayan cip bahçe duvarına girdi... O anlar anbean kamerada - Haberler
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Virajı alamayan cip bahçe duvarına girdi... O anlar anbean kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Virajı alamayan cip bahçe duvarına girdi.

İZNİK, BURSA (İHA) - Virajı alamayan cip bahçe duvarına girdi... O anlar anbean kamerada

-Feci kazada otomobil içinde bulunan 5 kişi yaralandı

BURSA - Bursa'da aşırı süratli cip, virajı alamayarak bir evin bahçe duvarına girdi. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, 23.00 sıralarında İznik ilçesi Boyalıca mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aşırı süratli 11 SF 337 plakalı cip virajı alamayarak bir evin bahçesinin duvarına çarptı. Kazayı gören çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler vatandaşların yardımı ile yaralıları sıkıştıkları cipten çıkardı. Kazada yaralanan 3'ü kadın 5 kişi ambulanslarla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.

Öte yandan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada cipin süratli geldiği ve virajı alamayarak bahçe duvarına hızlıca vurduğu görüldü.

Virajı alamayan cip bahçe duvarına girdi... O anlar anbean kamerada

Virajı alamayan cip bahçe duvarına girdi... O anlar anbean kamerada

Virajı alamayan cip bahçe duvarına girdi... O anlar anbean kamerada

Virajı alamayan cip bahçe duvarına girdi... O anlar anbean kamerada

Virajı alamayan cip bahçe duvarına girdi... O anlar anbean kamerada

Virajı alamayan cip bahçe duvarına girdi... O anlar anbean kamerada

Virajı alamayan cip bahçe duvarına girdi... O anlar anbean kamerada

Virajı alamayan cip bahçe duvarına girdi... O anlar anbean kamerada

Virajı alamayan cip bahçe duvarına girdi... O anlar anbean kamerada

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