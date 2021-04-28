Son dakika haberleri: Vali Sezer'den şehit Ahmet Sandalcı'nın ailesine ziyaret
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Son dakika haberleri: Vali Sezer'den şehit Ahmet Sandalcı'nın ailesine ziyaret

Son dakika haberleri: Vali Sezer'den şehit Ahmet Sandalcı'nın ailesine ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberler: Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, eşi Canan Sezer ile birlikte 2012 yılında şehit olan Bkm. Onbaşı Ahmet Sandalcı'nın ailesini ziyaret etti.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, eşi Canan Sezer ile birlikte 2012 yılında şehit olan Bkm. Onbaşı Ahmet Sandalcı'nın ailesini ziyaret etti.

Ziyarette, şehit annesi Hacer ve kardeşi Göksun Sandalcı ile bir süre sohbet eden Vali Sezer, vatanın birliği ve bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerin emaneti olan aileleri ve yakınları ile kahraman gazileri her fırsatta ziyaret ettiklerini belirtti. Vali Sezer, "Sizler bize şehitlerimizin emanetisiniz, her zaman yanınızda olacağız" dedi.

Babası 2010 yılında vefat eden şehidin annesi ve kardeşi, ilgileri dolayısıyla Vali Sezer'e teşekkür etti.

Ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Yakup Yeşilırmak da hazır bulundu.

Şehit Ahmet Sandalcı, 2012 yılında Afyonkarahisar'daki askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 24 arkadaşıyla birlikte şehit düşmüştü. - KIRIKKALE

Son dakika haberleri: Vali Sezer'den şehit Ahmet Sandalcı'nın ailesine ziyaret
Son dakika haberleri: Vali Sezer'den şehit Ahmet Sandalcı'nın ailesine ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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