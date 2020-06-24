Son dakika haberleri! Vali Mahmut Çuhadar'dan tarihi ören yerlerine ziyaret
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! Vali Mahmut Çuhadar'dan tarihi ören yerlerine ziyaret

Son dakika güncel haberine göre Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, tarihi boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan Adıyaman'ın sahip olduğu tarihi ve turistik mekanları tanımak amacıyla ziyaretlerine devam ediyor.

Son dakika haberleri! Vali Mahmut Çuhadar'dan tarihi ören yerlerine ziyaret
24.06.2020 11:11 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:15

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, tarihi boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan Adıyaman'ın sahip olduğu tarihi ve turistik mekanları tanımak amacıyla ziyaretlerine devam ediyor.

Vali Mahmut Çuhadar, Kahta Kaymakamı Sadettin Doğan'la birlikte UNESCO'nun dünya kültür mirası listesine aldığı 7 ören yerinden birisi olan ve dünyada güneşin doğuşunun ve batışının en güzel seyredildiği mekanların başında gelen 2 bin 206 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağı başta olmak üzere Karakuş Tümülüsü, Cendere Köprüsü, Arsameia Ören Yeri ile restorasyon çalışmaları devam eden eski Kahta Kalesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İncelemelerine Karakuş Tümülüsü ile başlayan Vali Mahmut Çuhadar, tarihi Cendere Köprüsündeki ziyaretinin ardından Eski Kahta Kalesine geçti. Vali Çuhadar, restorasyonu devam eden eski Kahta Kalesi içerisinde incelemelerde bulanarak, devam eden çalışmalarla ilgili Kahta Kaymakamı Sadettin Doğan'dan bilgi aldı.

Daha sonra Arsameia ören yerine geçen Vali Mahmut Çuhadar, buradaki incelemelerinin ardından UNESCO'nun dünyada insanlığın kültür mirası listesine aldığı, dünyada güneşin doğuşunun ve batışının en güzel seyredildiği mekanların başında gelen 2206 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağına hareket etti.

800 metre uzunluğundaki yürüyüş patikasının ardından zirveye ulaşan Vali Mahmut Çuhadar, buradaki devasa heykelleri inceleyerek, Kommagane Krallığı hakkında bilgi alıp güneşin batışını izledi.

Tarih öncesi devirlere ait buluntuların yanı sıra, Kommagene Uygarlığına ait Nemrut Dağı ören yeri başta olmak üzere il geneline yayılmış 300 dolayında tarihi öneme haiz kültür varlıkları ile Adıyaman'ın adeta açık hava müzesi konumunda olduğunu dile getiren Vali Mahmut Çuhadar, "Adıyaman, Anadolu coğrafyasında birçok uygarlığın büyüleyici kalıntılarına ev sahipliği yapan bir kültür ve turizm kentidir. Bütün bu değerleri en iyi şekilde tanıtmak lazım. Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi (IPA) kapsamında, ilimizdeki tarihi ören yerlerinin çevre düzenlemesi çalışmalarını yapacağız. Bu proje ile Adıyaman'da turizm alanında önemli değişim ve gelişmelerin yaşanmasını ve turizmden elde edilen katma değerin artırılmasını hedefliyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı Haber
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi Haber
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
2 kişinin can verdiği 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı Haber
2 kişinin can verdiği 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı Haber
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı Haber
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti Haber
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek
Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
İmamoğlu, muhabirin 'tedbir' sorusuna sert çıktı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin
İmamoğlu, muhabirin "tedbir" sorusuna sert çıktı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken 'kırmızı kravat' detayı
FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken "kırmızı kravat" detayı
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif Meclis'te kabul edildi
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif Meclis'te kabul edildi
AFAD, hortumdan korunmanın yöntemlerini paylaştı
AFAD, hortumdan korunmanın yöntemlerini paylaştı
Selin tadını çıkaran vatandaş suya atlayıp kulaç attı
Selin tadını çıkaran vatandaş suya atlayıp kulaç attı
Esenyurt'ta çatı uçtu, 6 araç hasar gördü
Esenyurt'ta çatı uçtu, 6 araç hasar gördü
Esenyurt'ta bir kişinin ölümüne neden olan derenin taşma anı kameralara yansıdı
Esenyurt'ta bir kişinin ölümüne neden olan derenin taşma anı kameralara yansıdı
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Eve gelen çocuklar babalarını tavana asılı halde buldu! Olayı kapıdaki 'X' işareti aydınlatacak
Eve gelen çocuklar babalarını tavana asılı halde buldu! Olayı kapıdaki 'X' işareti aydınlatacak
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
Tehlike bugün de devam ediyor! Meteoroloji 9 ilimizi sel konusunda uyardı
Tehlike bugün de devam ediyor! Meteoroloji 9 ilimizi sel konusunda uyardı
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
Konya'daki fuhuşun şifresi ortaya çıktı: Apartmanda elektrik var
Konya'daki fuhuşun şifresi ortaya çıktı: Apartmanda elektrik var
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor
Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Halife Hafter Mustafa Şentop Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar Ozan Açıktan Burcu Esmersoy Nuri Bilge Ceylan
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Su Sel Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Vali Mahmut Çuhadar'dan tarihi ören yerlerine ziyaret - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 11:17:34. #1.14#
title