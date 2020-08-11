Son dakika haberleri: Vali Gündüzöz, Kovid-19 tedbirlerini denetledi Gelen son dakika haberine göre Vali İlker Gündüzöz ve Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'ın esnaf ziyaretleri Vali İlker Gündüzöz'ün denetimlerde bulunması Esnafın ve vatandaşların maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılması Vali İlker Gündüzöz'ün açıklaması MUŞ - Muş'ta yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Vali İlker Gündüzöz ve Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'ın esnaf ziyaretleri Vali İlker Gündüzöz'ün denetimlerde bulunması Esnafın ve vatandaşların maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılması Vali İlker Gündüzöz'ün açıklaması MUŞ - Muş'ta yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelgenin ardından ilgili kurumların katılımı ile kent merkezinde maske, mesafe ve temizlik konularında denetimler yapıldı. Kaynak: AA