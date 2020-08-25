Son dakika haberleri! Üzerine kaynar su dökülen çocuk, yaralandı
Son dakika haberleri... BURSA'nın İnegöl ilçesinde, su ısıtıcısında bırakılan kaynar suyu üzerine döken Ethem B. (7), yaralandı.
25.08.2020 13:27 | Son Güncelleme: 25.08.2020 13:30
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, su ısıtıcısında bırakılan kaynar suyu üzerine döken Ethem B. (7), yaralandı.
Olay, İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Ethem B., mutfakta oyun oynadığı sırada, su ısıtıcısında bulunan kaynar suyu üzerine döktü. Küçük çocuğun çığlıkları üzerine mutfağa gelen aile, durumu sağlık ekiplerine haber verdi.Eve gelen sağlık ekipleri, çocuğa ilk müdahaleyi yaparak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ethem B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Kaynak: DHA