Son dakika haberleri... Urla'da makilik alanda yangın

Son dakika haberine göre Balıklıova bölgesinde makilik alanda yangın Yangının deniz sahilinden görüntülenmesi Yangına havadan müdahale edilmesi Yangın söndürme helikopteri ve yangın söndürme uçağı Yangına havadan müdahale eden yangın söndürme uçağının İHA tarafından görüntülenmesi İZMİR - İzmir Urla ilçesi...