Son dakika haberleri... Urla'da makilik alanda yangın
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Son dakika haberleri... Urla'da makilik alanda yangın

Anadolu Ajansı / Mustafa Koca - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Balıklıova bölgesinde makilik alanda yangın Yangının deniz sahilinden görüntülenmesi Yangına havadan müdahale edilmesi Yangın söndürme helikopteri ve yangın söndürme uçağı Yangına havadan müdahale eden yangın söndürme uçağının İHA tarafından görüntülenmesi İZMİR - İzmir Urla ilçesi...

Balıklıova bölgesinde makilik alanda yangın

Yangının deniz sahilinden görüntülenmesi

Yangına havadan müdahale edilmesi

Yangın söndürme helikopteri ve yangın söndürme uçağı

Yangına havadan müdahale eden yangın söndürme uçağının İHA tarafından görüntülenmesi İZMİR - İzmir Urla ilçesi Balıklıova bölgesinde makilik alanda çıkan yangına 1 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz ve 2 dozer sevk edildi.

Son dakika haberleri... Urla'da makilik alanda yangın
Son dakika haberleri... Urla'da makilik alanda yangın
Son dakika haberleri... Urla'da makilik alanda yangın
Son dakika haberleri... Urla'da makilik alanda yangın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Koca

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