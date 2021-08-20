Son dakika haberleri... Urla'da makilik alanda yangın
Son dakika haberine göre Balıklıova bölgesinde makilik alanda yangın Yangının deniz sahilinden görüntülenmesi Yangına havadan müdahale edilmesi Yangın söndürme helikopteri ve yangın söndürme uçağı Yangına havadan müdahale eden yangın söndürme uçağının İHA tarafından görüntülenmesi İZMİR - İzmir Urla ilçesi...
Balıklıova bölgesinde makilik alanda yangın
Yangının deniz sahilinden görüntülenmesi
Yangına havadan müdahale edilmesi
Yangın söndürme helikopteri ve yangın söndürme uçağı
Yangına havadan müdahale eden yangın söndürme uçağının İHA tarafından görüntülenmesi İZMİR - İzmir Urla ilçesi Balıklıova bölgesinde makilik alanda çıkan yangına 1 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz ve 2 dozer sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Koca