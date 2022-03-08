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Son dakika haberleri... Ünye'de ev yangınında bir kişi dumandan etkilendi

AA - Hacer Öztürk - Güncel
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Son dakika haberleri... Ünye'de ev yangınında bir kişi dumandan etkilendi

Son dakika gündem haberi... Ünye ilçesinde çıkan ev yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

KARAMAN (AA) - Ünye ilçesinde çıkan ev yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Nuriye Mahallesi'ndeki bir binanın 4. katında ailesiyle yaşayan Ali Karaman'a ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu farkeden Karaman, eşi ve 2 çocuğuyla dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevkedilen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını söndürdü.

Yangında dumandan etkilenen Ali Karaman, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Hacer Öztürk - Güncel

Ali Karaman, Karaman, Güncel, Haberler

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