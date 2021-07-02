Kartal Tibet'in cenazesi yarın defnedilecek! İsteği üzerine özel bir tören düzenlenmeyecek

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu ve yönetmen Kartal Tibet, bugün 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Tibet için yarın öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Oyuncu Civan Canova, yaptığı açıklamada "Tibet için, gerek pandemi nedeniyle gerekse kendi arzusu üzerine özel bir tören yapılmayacaktır." ifadelerine yer verdi.