Son dakika haberleri... Ünlü restoran sahibinin oğlu evinde ölü bulundu
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Son dakika haberleri... Ünlü restoran sahibinin oğlu evinde ölü bulundu

Son dakika haberi... İZMİR'in Balçova ilçesindeki ünlü bir restoranın sahibi Cevat Dev'in oğlu Barış Dev (38), evinde ölü bulundu.

Son dakika haberleri... Ünlü restoran sahibinin oğlu evinde ölü bulundu
03.09.2020 15:57 | Son Güncelleme: 03.09.2020 16:03

İZMİR'in Balçova ilçesindeki ünlü bir restoranın sahibi Cevat Dev'in oğlu Barış Dev (38), evinde ölü bulundu. Boğazında kesik olduğu tespit edilen Dev'in ölüm nedeninin cinayet mi intihar mı olduğu otopsiyle belirlenecek.

Balçova ilçesine bağlı Korutürk Mahallesi'nde yaşayan Barış Dev'den haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Dev'in evine gelen polis, çilingir yardımıyla içeri girdi. Evde Barış Dev'in cansız bedeni bulundu. Boğazında kesik tespit edilen Dev'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Dev'in ölüm nedeni araştırılıyor.  


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Kaynak: DHA

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