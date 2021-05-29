Son dakika haberleri... Ünlü oyuncu İlker Aksum kaza yaptı... Aracı takla atan Aksum'a çevredekiler yardıma koştu!
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Son dakika haberleri... Ünlü oyuncu İlker Aksum kaza yaptı... Aracı takla atan Aksum'a çevredekiler yardıma koştu!

Son dakika haberleri... Ünlü oyuncu İlker Aksum kaza yaptı... Aracı takla atan Aksum'a çevredekiler yardıma koştu!
Hürriyet - Haberler | Magazin

Oyuncu İlker Aksum, bugün saat 15.00 sıralarında Adana Havalimanı'na gitmek için otomobiliyle yola çıktı.

Oyuncu İlker Aksum, bugün saat 15.00 sıralarında Adana Havalimanı'na gitmek için otomobiliyle yola çıktı. Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi Mithat Ünsal Bulvarına geldiğinde Aksum, otomobilin kontrolünü yitirdi. Otomobil, refüjdeki ağaca çarpıp takla attı. Araçta sıkışan Aksum, bölge esnafı tarafından bıçakla emniyet kemeri kesilerek çıkarıldı.

İlker Aksum, olay yerine çağrılan ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Aksum, kontrollerinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: Hürriyet

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