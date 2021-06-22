Son dakika haberleri! ÜMRANİYE'DEKİ KOCA DEHŞETİ; ANNE VE OĞLUNUN CENAZELERİ ADLİ TIPTAN ALINDI
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Son dakika haberleri! ÜMRANİYE'DEKİ KOCA DEHŞETİ; ANNE VE OĞLUNUN CENAZELERİ ADLİ TIPTAN ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Ümraniye'de yangına giden ekipler tarafından evde ölü bulunan Arzu Rahman Güney ile ağır yaralı bulunduktan sonra hastanede hayatını kaybeden 7 yaşındaki oğlu Kerem Güney'in cenazeleri yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Ümraniye'de yangına giden ekipler tarafından evde ölü bulunan Arzu Rahman Güney ile ağır yaralı bulunduktan sonra hastanede hayatını kaybeden 7 yaşındaki oğlu Kerem Güney'in cenazeleri yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Evde bulundukları sırada yakınlarını telefonla arayan baba Mehmet Güney, eşi ile oğlunu öldürdüğünü bildirdikten bir süre sonra intihar etmişti.

Olay, Ümraniye Armağanevler Narlı Sokak'taki bir binada dün sabah meydana geldi. Yangın ihbarına giden ekipler, evde Arzu Rahmen Güney'i ölü, 7 yaşındaki oğlu Kerem Güney'i de ağır yaralı halde buldu. Hastaneye kaldırılan Kerem Güney yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Ekipler eve ilk gittikleri sırada yakınlarını telefonla arayan baba Mehmet Güney, eşi ile oğlunu öldürüp evi ateş verdiğini ve intihar edeceğini söyledi. Daha sonra Mehmet Güney'in Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atarak intihar ettiği ortaya çıktı.

Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Arzu Rahman Güney ile oğlu Kerem Güney'in cenazeleri yakınları tarafından alınarak, Çekmeköy Mezarlıklar Müdürlüğü Morguna götürüldü. Cenazelerin yarın Alemdağ Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Son dakika haberleri! ÜMRANİYE'DEKİ KOCA DEHŞETİ; ANNE VE OĞLUNUN CENAZELERİ ADLİ TIPTAN ALINDI
Son dakika haberleri! ÜMRANİYE'DEKİ KOCA DEHŞETİ; ANNE VE OĞLUNUN CENAZELERİ ADLİ TIPTAN ALINDI
Son dakika haberleri! ÜMRANİYE'DEKİ KOCA DEHŞETİ; ANNE VE OĞLUNUN CENAZELERİ ADLİ TIPTAN ALINDI
Son dakika haberleri! ÜMRANİYE'DEKİ KOCA DEHŞETİ; ANNE VE OĞLUNUN CENAZELERİ ADLİ TIPTAN ALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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