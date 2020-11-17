Ümraniye'de hareketli dakikalar! Canlı bomba olduğunu söyleyen şahıs paniğe neden oldu

İstanbul Ümraniye'de şehirlerarası otobüs terminalinde canlı bomba olduğunu söyleyen bir şahıs, büyük paniğe neden oldu. Polis ekiplerinin müdahalesi sonrası otobüsten indirilen şahıs gözaltına alındı.

Ümraniye'de şehirlerarası otobüste şüpheli bir şahıs ihbarı polisi harekete geçirdi. Canlı bomba olduğunu söyleyen ve paniğe neden olan şahıs gözaltına alındı.

CANLI BOMBA OLDUĞUNU SÖYLEDİ, BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Alibeyköy'den Alanya'ya gitmek üzere şehirlerarası otobüsüne motosiklet kaskıyla binen şahıs, şüpheli davranışlarıyla dikkat çekti. Kafasında motosiklet kaskı, üzerinde metal eşya ve kabloların olduğunu belirterek canlı bomba olduğunu söyleyen şahıs otobüste paniğe neden oldu. Yolcuların ihbarı üzerine Ümraniye ilçesinde Şerifali'de bulunan otobüs yolcu alma noktasında polis ekipleri otobüsü durdurarak şahsı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Tedbir amaçlı çağrılan bomba imha ekibi canlı bomba düzeneğinin olmadığını belirledi.

AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLMADIĞI ÖĞRENİLDİ

Kısa süreli yaşanan paniğin ardından otobüs yolculuğuna devam etti. İlk belirlemelere gözaltına alınan şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Otobüste yolculuktuk yapan Süleyman Çiçek adlı vatandaş, "Şahsın şüpheli davranışları sonucu polise ihbar ettiler. Polis ekipleri müdahale ederek aşağı indirdi. Gözaltına alındı. Bizde otobüste bu noktada durduk. Allah'a çok şükür bir şey olmadı" diye konuştu.

Afyonkarahisar'a giden bir yolcu ise, "Kafasında motor kaskı, önü kapalı, kafasında radyo telsiz gibi bir şeyler var. Burada durduk, sonra polis geldi. Aşağı aldılar adamı " dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı