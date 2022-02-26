Son dakika haberleri... Ukrayna'nın başkenti Kiev'de çatışmalar devam ediyor - Polisin bir şüpheliyi gözaltına alması

Rus saldırılarının altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'in merkezinde güvenlik önlemi alan polisler, şüpheli bir kişiyi durdurarak arama yaptı. Polis yetkilileri kişinin kimliğini ilişkin herhangi bir bilgi vermezken, Ukrayna yetkililer dün Rus sabotajcıların şehre girdiğine dair açıklama yapmıştı.