Son dakika haberleri | Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın nükleer silahları alarma geçirmesine değinerek, "Bizi nükleer bombalar ile vursanız bile...
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre - Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın nükleer silahları alarma geçirmesine değinerek, "Bizi nükleer bombalar ile vursanız bile yenemezsiniz" dedi.
- Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın nükleer silahları alarma geçirmesine değinerek, "Bizi nükleer bombalar ile vursanız bile yenemezsiniz" dedi.