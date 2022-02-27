Son dakika haberleri | Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın nükleer silahları alarma geçirmesine değinerek, "Bizi nükleer bombalar ile vursanız bile... - Haberler

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Son dakika haberleri | Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın nükleer silahları alarma geçirmesine değinerek, "Bizi nükleer bombalar ile vursanız bile...

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre - Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın nükleer silahları alarma geçirmesine değinerek, "Bizi nükleer bombalar ile vursanız bile yenemezsiniz" dedi.

- Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın nükleer silahları alarma geçirmesine değinerek, "Bizi nükleer bombalar ile vursanız bile yenemezsiniz" dedi.

Son dakika haberleri | Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın nükleer silahları alarma geçirmesine değinerek, Bizi nükleer bombalar ile vursanız bile...

Son dakika haberleri | Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın nükleer silahları alarma geçirmesine değinerek, Bizi nükleer bombalar ile vursanız bile...

Son dakika haberleri | Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın nükleer silahları alarma geçirmesine değinerek, Bizi nükleer bombalar ile vursanız bile...

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Dmitro Kuleb, Nükleer, Rusya, Güncel, Haberler

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