Son dakika haberleri! Türk-İş heyeti şehit kabrini ziyaret etti
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Son dakika haberleri! Türk-İş heyeti şehit kabrini ziyaret etti

Son dakika güncel haberi... Türkiye İşçi Sendikaları Konefedarasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar başkanlığındaki heyet, 15 Temmuz'da Akıncı Hava Üssünde şehit olan Ömer Takdemir'in mezarını ziyaret etti.

15.07.2020 14:13 | Son Güncelleme: 15.07.2020 15:04

Türkiye İşçi Sendikaları Konefedarasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar başkanlığındaki heyet, 15 Temmuz'da Akıncı Hava Üssünde şehit olan Ömer Takdemir'in mezarını ziyaret etti.

Ağar beraberinde Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Güvenlik İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı ile şehit Takdemir'in Kahramankazan ilçesi Yakuphasan Mahallesinde bulunan kabrine ziyarette bulundu, dua etti.

Ardından Takdemir'in ailesini ziyaret eden Ağar, "Ömer hepimizin evladıydı, TÜRK-İŞ olarak şehidimizin ailesinin, dün nasıl yanındaysak bugün de yarın da yanında olacağız. Rabbim bu millete böyle acılar bir daha yaşatmasın." dedi

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Son dakika haberleri! Türk-İş heyeti şehit kabrini ziyaret etti

Kaynak: AA

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