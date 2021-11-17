Son dakika haberleri... Türk askerinden Kosova'da eğitime destek

Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığı, ülkenin Ferizovik şehrindeki "Kuvendi i Arbërit" Fen Lisesinin spor salonunu yenileyerek hizmete açtı.

Spor salonu açılışı için okulda düzenlenen törene, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Ferizovik Belediye Başkanı Agim Aliu, KFOR Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Fatih Cansız, Yunus Emre Enstitüsü Priştine Müdürü Mehmet Ülker ve TİKA Priştine Koordinatörü Cihan Dinçer'in yanı sıra öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Sakar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye olarak dost ve kardeş Kosova'nın her alanda kalkınması ve güçlenmesi için gerekli gayreti göstermeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Sakar, "Genç nüfuslu dinamik bir ülke olan Kosova'da eğitimin kaliteli olması önem arz etmektedir. Kaliteli eğitim ve mutlu bir öğrenim hayatı için öğretmenlerin ve velilerin öğrencilere gösterdikleri ilgi, hoşgörü ve yönlendirmenin yanı sıra okulların imkanlarının ve altyapısının da güçlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu bakımdan açılışını yaptığımız projenin Kosovalı öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlamasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Aliu ise desteklerinden dolayı Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından davetliler, spor salonu yenilenmesi projesinin açılış kurdelesini kesti ve salonu gezdi.

Proje kapsamında ahşap parkeler yenilendi, spor ekipmanları tedarik edildi, cam ve pencereler değiştirildi ve salonun iç cephe boyası yapıldı.