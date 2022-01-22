Son dakika haberleri... Turgutlu'da kaçak tütün operasyonu - Haberler
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Son dakika haberleri... Turgutlu'da kaçak tütün operasyonu

Son dakika haberleri... Turgutlu'da kaçak tütün operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Manisa'nın Turgutlu ilçesinde polis ekipleri tarafından kaçak tütün satışına yönelik yapılan operasyonda 4 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde polis ekipleri tarafından kaçak tütün satışına yönelik yapılan operasyonda 4 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekiplerin kaçak tütün satışına yönelik olarak yaptığı çalışmada 88 kilo 380 gram kıyılmış açık tütün, 175 gram bandrolsüz paketli tütün, 4 kilogram nargile tütünü, 17 bin 640 tütün doldurulmuş makaron ve 129 bin 400 adet boş makaron ele geçirildi.

Konuyla ilgili olarak Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasının devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Turgutlu, Manisa, Polis, Tütün, 3. Sayfa, Haber

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