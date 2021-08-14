Son dakika haberleri | Tunus'taki orman yangınları sürüyor
Son dakika haber: Tunus'un kuzey ve kuzeybatısında 9 Ağustos'tan bu yana etkili olan orman yangınları devam ediyor.
Tunus'un kuzey ve kuzeybatısında 9 Ağustos'tan bu yana etkili olan orman yangınları devam ediyor. Ülkenin kuzeybatısındaki Cendube vilayetine bağlı Firnanah bölgesinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan sürüyor. Yangın söndürme çalışmalarına bölge halkı da destek veriyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arbi Mahjoubi