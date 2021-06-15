Son dakika haberleri | Tunus'ta bir gencin gözaltında hayatını kaybetmesi protestoları devam ediyor
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Son dakika haberleri | Tunus'ta bir gencin gözaltında hayatını kaybetmesi protestoları devam ediyor

Anadolu Ajansı / Arbi Mahjoubi - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Göstericilerin ateş yakması Polisin göstericilere müdahale etmesi Göstericilerin yol kapatması TUNUS - Tunus'ta bir gencin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesiyle başlayan gösteriler devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Göstericilerin ateş yakması

Polisin göstericilere müdahale etmesi

Göstericilerin yol kapatması TUNUS - Tunus'ta bir gencin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesiyle başlayan gösteriler devam ediyor. Başkent Tunus'taki Sidi Hüseyin semtinde toplanan bir grup, gösteri düzenledi. Semtteki yolları kapatan göstericilere güvenlik güçleri müdahale etti.

Son dakika haberleri | Tunus'ta bir gencin gözaltında hayatını kaybetmesi protestoları devam ediyor
Son dakika haberleri | Tunus'ta bir gencin gözaltında hayatını kaybetmesi protestoları devam ediyor
Son dakika haberleri | Tunus'ta bir gencin gözaltında hayatını kaybetmesi protestoları devam ediyor
Son dakika haberleri | Tunus'ta bir gencin gözaltında hayatını kaybetmesi protestoları devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arbi Mahjoubi

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