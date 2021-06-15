Son dakika haberleri | Tunus'ta bir gencin gözaltında hayatını kaybetmesi protestoları devam ediyor

Son dakika haberleri... GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Göstericilerin ateş yakması Polisin göstericilere müdahale etmesi Göstericilerin yol kapatması TUNUS - Tunus'ta bir gencin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesiyle başlayan gösteriler devam ediyor.