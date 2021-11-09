Traktörün üzerinden geçip tırmığının sürüklediği yaşlı adam hayatını kaybetti - Haberler
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Traktörün üzerinden geçip tırmığının sürüklediği yaşlı adam hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Traktörün üzerinden geçip tırmığının sürüklediği yaşlı adam hayatını kaybetti

Samsun'da traktörün arkasında takılı tırmığı çıkarmak isteyen yaşlı adam hareket eden traktörün üzerinden geçip tırmığın da sürüklemesi sonucu hayatını kaybetti.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen olayda traktörün arkasında takılı tırmığı çıkarmak isteyen 78 yaşındaki İbrahim Alparslan, tırmığı çıkarmak için traktörü çalıştırdı.

HAREKET EDEREK ÜZERİNDEN GEÇTİ

Viteste bulunan traktör ise hareket ederek İbrahim Alparslan'ın üzerinden geçti ve tırmık ise yaşlı adamı yaklaşık 25 metre sürükledi.Ağır yaralanan İbrahim Alparslan kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

KURTARILAMADI

Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Alparslan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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