Son dakika haberleri: Trafik kazasında hayatını kaybeden belediye işçisi son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Son dakika haberleri: Trafik kazasında hayatını kaybeden belediye işçisi son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberleri: Trafik kazasında hayatını kaybeden belediye işçisi son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Antalya Aksu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde görevli Erol Danacı, Çarşamba günü yol yapım çalışması için malzeme almaya giderken tır ile çarpışarak hayatını kaybetti.

ANTALYA (İHA) - Antalya Aksu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde görevli Erol Danacı, Çarşamba günü yol yapım çalışması için malzeme almaya giderken tır ile çarpışarak hayatını kaybetti. Danacı için Aksu Belediyesi önünde tören düzenlendi.

Erol Danacı için düzenlenen törene Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve personeller katıldı. Cenaze töreninde İlçe Müftüsü Ahmet Bayer, Danacı için dua okuyarak, helallik istedi.

53 yaşında hayatını kaybeden Erol Danacı'nın naaşı mesai arkadaşlarının omuzlarında cenaze arabasına bindirilerek, mezarlığa uğurlandı. Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, büyük üzüntü içinde olduğunu ifade ederek, Danacı'ya Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabırlar diledi. - ANTALYA

Son dakika haberleri: Trafik kazasında hayatını kaybeden belediye işçisi son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberleri: Trafik kazasında hayatını kaybeden belediye işçisi son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberleri: Trafik kazasında hayatını kaybeden belediye işçisi son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberleri: Trafik kazasında hayatını kaybeden belediye işçisi son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberleri: Trafik kazasında hayatını kaybeden belediye işçisi son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberleri: Trafik kazasında hayatını kaybeden belediye işçisi son yolculuğuna uğurlandı

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