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Son dakika haberleri! Tokat'ta temizlenmeyen baca yangına neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri! Tokat'ta temizlenmeyen baca yangına neden oldu

Son dakika haberleri: Tokat'ın Zile ilçesinde temizlenmeyen bacadan çıkan çatı yangını itfaiye ekipleri tarafından büyümden söndürüldü.

ÇAY, AFYON (İHA) - Tokat'ın Zile ilçesinde temizlenmeyen bacadan çıkan çatı yangını itfaiye ekipleri tarafından büyümden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre; Zile ilçesi Çay mahallesi iki katlı ahşap evin çatısından yükselen dumanları fark eden bina sakinleri itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın, yaklaşık yarım saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri yaptıkları ön incelemede yangının temizlenmeyen bacadan kaynaklandığını tespit etti. Maddi hasarla atlatılan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Son dakika haberleri! Tokat'ta temizlenmeyen baca yangına neden oldu

Son dakika haberleri! Tokat'ta temizlenmeyen baca yangına neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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