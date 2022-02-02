Son dakika haberleri! TIR ile otomobilin çarpıştığı ölümlü kaza kamerada

BURSA'da, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, TIR ile otomobilin çarpıştığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin karşı şeride geçip, TIR'la çarpıştıktan sonra sürüklendiği görüldü.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi Ahıska Caddesi'nde meydana geldi. Erkan Aktaş yönetimindeki 16 ASG 961 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı yönden gelen Cumhur C. idaresindeki 67 TS 197 plakalı TIR'a çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Erkan Aktaş sıkıştı.

Bu arada, kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülere, otomobilin karşı şeride geçip TIR'la çarpıştığı ve sürüklendiği görüldü.