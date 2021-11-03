Tik-tok bağımlılığının geldiği son nokta! Küçücük çocuklar ölümü göze aldılar - Haberler
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Tik-tok bağımlılığının geldiği son nokta! Küçücük çocuklar ölümü göze aldılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da Tik-tok görüntüsü çekmek için okul duvarından çatıya tırmanan 2 çocuk hayatlarını hiçe saydı. Bu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Merkez Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahallesi Hamam sokakta meydana gelen olayda 2 çocuk Semiha Acar İmam Hatip Ortaokulu'nun duvarına çıkarak çatılara ulaştı.

DUVARDAN ÇATIYA ÇIKTILAR

Canlarını hiçe sayan çocuklar okul duvarından çatıya çıktılar. Tik-tok videosu çekmek isteyen çocukların bu anları bir vatandaş tarafından görüntülendi.

TEDBİR ALINMASINI İSTİYORLAR

Vatandaşlar yetkililerden, kimsenin canı yanmadan tedbir alınmasını bekliyor.

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