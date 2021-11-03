Tik-tok bağımlılığının geldiği son nokta! Küçücük çocuklar ölümü göze aldılar

Merkez Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahallesi Hamam sokakta meydana gelen olayda 2 çocuk Semiha Acar İmam Hatip Ortaokulu'nun duvarına çıkarak çatılara ulaştı.

DUVARDAN ÇATIYA ÇIKTILAR

Canlarını hiçe sayan çocuklar okul duvarından çatıya çıktılar. Tik-tok videosu çekmek isteyen çocukların bu anları bir vatandaş tarafından görüntülendi.

TEDBİR ALINMASINI İSTİYORLAR

Vatandaşlar yetkililerden, kimsenin canı yanmadan tedbir alınmasını bekliyor.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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