Tik-tok bağımlılığının geldiği son nokta! Küçücük çocuklar ölümü göze aldılar
Bursa'da Tik-tok görüntüsü çekmek için okul duvarından çatıya tırmanan 2 çocuk hayatlarını hiçe saydı. Bu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Merkez Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahallesi Hamam sokakta meydana gelen olayda 2 çocuk Semiha Acar İmam Hatip Ortaokulu'nun duvarına çıkarak çatılara ulaştı.
DUVARDAN ÇATIYA ÇIKTILAR
Canlarını hiçe sayan çocuklar okul duvarından çatıya çıktılar. Tik-tok videosu çekmek isteyen çocukların bu anları bir vatandaş tarafından görüntülendi.
TEDBİR ALINMASINI İSTİYORLAR
Vatandaşlar yetkililerden, kimsenin canı yanmadan tedbir alınmasını bekliyor.
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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